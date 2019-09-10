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今日 10:24 港股直擊 即巿股評

恒指突倒跌30點 補下跌裂口即回吐

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美中貿易紛爭有緩和的跡象，美國財長努欽透露，就其中一項最具爭議的知識產權盜竊相關執法機制，已經有「概念性協議」，不過港股今早刷新逾一個月高位後反覆回落。

恒指高開150點，報26831，甫開升189點，高見26870，刷新逾一個月高位，回補8月4至5日之下跌裂口頂部(26868點)後，升幅隨即收窄，10時4分恒指更倒跌，暫時見最多跌30點，報26651。

國企指數跌9點，報10408。

中國8月CPI按年升2.8%，高於預期；8月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌0.8%，略優於市場預期跌0.9%。

內地股市連升多日後，今早回吐。上證指數現報3009，跌15點或0.52%。

聯通(00762)及中電信(00728)簽署5G共建共享協議，股價今早均曾升逾6%，最新分別升5%及4.2%。中移動(00941)亦升1.1%。

騰訊(00700)跌0.7%，報340元。

內銀股力撐大市，建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)齊見逾一個月高，最新分別升約0.3%。

滙控(00005)為今早表現較好的重磅金融股，見近一個月高，最新升0.9%，報58.75元。

港交所(00388)有沽壓，最新跌1.6%，報245.4元。

舜宇(02382)8月手機鏡頭出貨量按年增近四成七，股價高開2.1%，報120元，惟最新倒跌1.6%。

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