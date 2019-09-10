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【異動股】南方能源再飆逾五成 早前納入港股通名單

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獲納入「港股通」名單昨日大升56.8%的南方能源(01573)，今早接力再飆，股價一度再狂升52.5%，高見1.77元，新造1.59元，再飆37.1%，成交金額3.46億元。

該股暫錄四連升，按現價計，累飆1.45倍。

據集團網頁介紹，南方能源為貴州省無煙煤生產商，從事開採及銷售無煙煤。於2015年底，在貴州省民營無煙煤生產商中擁有最大設計年產能，現時有三座煤礦已投入商業生產，一座煤礦正在開發中。

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