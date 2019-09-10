港股直擊 即巿股評

港股短期續爭持待變，市場關注內地今早公布通脹數據，另外蘋果新品發布在即，留意手機設備股表現。

周一美國三大股指收市漲跌不一，道指曾升過百點，收市升38點或0.14%，報26835點，為連續第四個交易日造好，花旗銀行漲逾4%；能源股集體收漲，雪佛龍漲0.91%，康菲石油漲2.52%。納指則跌0.2%。

中概股多數收漲，阿里巴巴漲0.62%，馬雲退休在即；京東漲1.3%，百度升2.4%；暢遊獲搜狐提出以溢價69%全面收購，股價大升49.32%，搜狐漲6.6%。新浪漲逾6%，微博漲5.8%，蔚來汽車漲5.4%。

美國經濟衰退風險成為周一市場焦點。上周五美聯儲主席鮑威爾在9月會議前的最後一次講話中有意淡化美國發生經濟衰退的可能性，但是美國經濟衰退卻有了最新的訊號。紐約聯邦儲備銀行發表的最新預測模型顯示，美國在未來12個月內陷入衰退的可能性在8月攀升至38%。這個衰退預測指標雖遠未達到100%，但經濟學家和分析人士已感擔憂。這是因為在包括2008年金融危機在內的最近三次衰退發生之前，紐約聯儲的這一模型都沒有達到過50%。

美國財長努欽周一表示，他認為美國經濟不會陷入衰退，也不認為收益率曲線倒掛是經濟衰退的跡象。他稱，2020年將考慮出臺更多的減稅措施。

蘋果公司將於本港時間9月11日凌晨1點舉行秋季新品發表會，新一代iPhone也將正式亮相。並在9月13日開始預售工作，9月20日正式開賣。

沙地能源部長換人，該國重申維持減產，言論推高油價。連升四日。紐約10月期油收報每桶57.85美元，升幅2.4%。不過那邊廂，俄羅斯央行發佈三年期貨幣政策前景報告：油價恐在2020年跌至25美元/桶，主要是能源產品需求下滑、全球經濟增長前景惡化可能會造成這樣的風險假設。

周一紐約期金收跌0.55%報1507.1美元/盎司，創8月19日以來收市新低，主要是風險偏好改善，且美國國債孳息率上揚。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報58.71元，較本港收市高0.51元；騰訊(00700)ADR收報343.01元，高0.61元；國壽(02628)ADR收報19.09元，高0.13元。油價續升，中海油(00883)ADR收報12.06元，高0.04元；中石油(00857)ADR收報4.14元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報4.7元，高0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.78元，低0.22元；聯通(00762)ADR收報8.14元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報3.61元，高0.02元。

ADR港股比例指數報26718，較周一恒指收市高36點或0.14%。即月恒指夜期收報26722點，升72點，高水41點。恒指昨日收市跌9點，報26681，全日波幅不足200點。

國家統計局今日將公布8月份全國居民消費價格指數(CPI)。截至9月9日，17家機構對8月份CPI按年漲幅的預測平均值為2.6%，其中，預測最低值為2.3%，最高值為3.0%。

焦點股份

舜宇光學(02382)：8月手機鏡頭出貨量1億3277萬件，按月上升兩成二，按年上升近四成七；手機攝像模組出貨量5614萬件，按月上升一成六，按年上升兩成二。

中國聯通(00762)：公布與中國電信(00728)簽署《5G網絡共建共享框架合作協議書》，就5G網絡共建共享合作。

丘鈦科技(01478)：公布8月攝像頭模組銷售3230萬件，按月下跌5.5%，按年增長11.6%。

禹州地產(1628)：首八個月合約銷售金額 61.1億元人民幣，按年升逾一倍；首八個月累計銷售按年升四成九。

時代中國(01233)：公布已向聯交所申請將旗下從事物業管理服務的時代鄰里分拆，並於主板獨立上市。

廣汽集團(02238)：公布8月汽車銷量16.18萬輛，按年減少6.8%。