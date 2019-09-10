今日 09:13
重要通告
港股直擊
龍湖集團(00960)公布，發行於2029年到期的8.5億美元優先票據，利息為3.95厘。
票據發行估計所得款項總額約為8.42億美元，將用於再融資及公司用途。
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