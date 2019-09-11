即巿股評 港股直擊 國際財經

美股上星期高收，道指、標普500指數、納指整周4個交易日分別錄得1.49%、1.79%、1.76%升幅，全部收復50天線。

美股造好的主要原因是受中美將恢復面對面貿易談判的消息帶動。中國商務部9月5日上午公布，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財長努欽通電話，雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，此前會保持密切溝通，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展。

美國貿易代表辦公室(USTR)亦指出，萊特希澤和努欽與劉鶴通話，雙方同意未來數周於華盛頓舉行部長級貿易磋商；而副手級別磋商會在9月中旬開展，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

必須留意的是，雙方均確認在部長級談判之前，需要由副手級做好正式前期工作，換言之，若9月中開展的「認真磋商」未能取得實質性進展，10月初的高級別磋商便有機會延遲甚至告吹。

中美貿易談判橫生枝節早有前科，部長級會談原先計劃於9月舉行，結果卻是關稅戰在9月1日升級！

美國總統特朗普日前揚言，無論中國是否想達成(貿易)協議，對美國都沒有影響，但又提到中美貿易戰已損害美股表現，若然不向中國採取任何行動，美股會比現時高1萬點。特朗普講話很多時前後矛盾，以上言論「聽過就算」。有趣的是，特朗普更「警告」中國，在貿易磋商上不要拖拖拉拉，否則於他的第二任期，中國將面對較目前嚴苛的談判環境。

特朗普這番話帶出兩個訊息：首先是假設中國以貿易協議作為他的「助選籌碼」，變相承認貿易戰繼續打下去，勢不利他明年爭取連任，同時反映特朗普也明白中美貿易糾紛短期內難以解決。其次就是他如果在貿易戰雲籠罩下仍能成功「冧莊」，便會「秋後算賬」要中國付出代價。

總括一句，第十三輪中美經貿高級別磋商不宜過大期望。

港股方面，周一恒指高開53點，迅即衝上26807點水平才掉頭回落，最低跌至26609點，收報26681點。

上周三在特首林鄭宣布撤回《逃犯條例》修訂的消息刺激下，恒指飆近千點出現技術突破，大幅升穿本欄早前提及的26000點至26300點成交量密集區。

然而，附【右圖】所見，恒指升越以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂後，已呈現超買，幸好EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周四失守40%水平，代表恒指短線急挫風險解除。因此，恒指即使超買回調，已經由阻力轉化為支持的26300點成交量密集區頂，估計將可提供初步承托。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容