重要通告 港股直擊

康寧醫院(02120)公布，以總代價1428萬元人民幣，收購長春康林醫院合共51%股權。

長春康林醫院是一家位於吉林省長春市的營利性醫療機構，註冊床位150張，現有物業最大可開放床位300張。