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【北水手影】淨入近8億 吸中石油 中興 錦欣生殖

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港股先升後回，恒指早段曾升117點，高見26807，見逾一個月高位，惟大市升勢不保，一度倒跌81點，見26609點，之後好淡爭持，恒指收報26681點，跌9點或0.04%，大市成交額724.04億元。

北水淨流入7.91億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，中興通訊(00763)有1.37億元淨買；舜宇(02382)有3533萬元淨入；中芯國際(00981)有9573萬元淨入。相反，騰訊(00700)淨流出1.16億元。

中資金融股方面，建行(00939)淨走2.53億元；招行(03968)有9394萬元淨走；遭剔出國指的華泰證券(06886)有137萬元淨走。相反，平保(02318)有1638萬元淨入。。

其他藍籌方面，中石油(00857)有1.62億元淨入；吉利(00175)有8084萬元淨流入。

港股通新貴錦欣生殖(01951)有1.27億元淨入。相反，藍籌醫藥孖寶中國生物製藥(01177)和石藥(01093)分別有7270萬元和3542萬元淨走。

另一港股通新貴南方能源(01573)有2216萬元淨入。

內房融創(01918)有1.59億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、吉利、騰訊、融創、中芯、中生製藥、舜宇、平保、華泰及招行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、騰訊、中石油、中芯、中生製藥、錦欣生殖、建行、南方能源、石藥及平保。

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