重要通告 港股直擊

瑞安建業(00983)公布，黃月良因投放更多時間於其個人事務，退任執行董事、行政總裁兼財務總裁的職務。同時，亦將不再擔任董事會下設的財務委員會、投資委員會，以及執行委員會的成員及主席。

另外，李進港獲委任為執行董事及新行政總裁，並已獲委任為上述委員會的成員及主席。

該公司又稱，黃月良退任財務總裁一職後，財務部董事林國江將負責管理公司及其附屬公司所有財務事宜。

另外，黃月良將擔任公司的高級顧問，直至明年1月1日退休。

上述變動自10月1日起生效。