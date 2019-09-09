港股直擊 即巿股評

市場懶理人行上周五突降準，投資者焦點仍在本港政治局勢發展，港股全日高開低走，創逾一個月高後倒跌，而大市波幅偏窄，高低相差僅198點。

恒指高開52點，開市後曾升117點，高見26807，見逾一個月高位，惟大市升勢不保，一度轉跌81點，低見26609點，餘下時間好淡拉鋸，最終恒指收報26681點，跌9點或0.04%，國企指數收造10417點，跌13點，大市成交額724.04億元。

個股跌多升少，下跌比例為59%，上升佔比只得41%。

即月期指收報26650，升66點，低水31點，成交有12.71萬張。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)跌0.3%；中移動(00941)跌0.2%；中海外(00688)跌1.3%；創科(00669)被摩通降目標價，收跌2.7%；人行降準放水，建行(00939)無升跌，工行(01398)則微升0.2%；滙控(00005)升0.5%；友邦(01299)升0.4%。

焦點板塊

汽車股：大和相信下半年內地汽車市場會好轉，更升行業展望至「正面」，帶挈汽車股今早跑出。獲大和欽點行業首選的國指新貴吉利(00175)及廣汽(02238)，收市分別揚5.2%和2.8%，吉利更是升幅最大藍籌及國指成分股；東風(00489)升2.6%；長汽(02333)漲1.3%；華晨(01114)走高3.4%；北汽(01958)升3.7%；比亞迪(01211)漲1.6%。

地產股：昨日再現大規劃示威，市場擔心政治形勢續會影響樓價，地產股沽壓未止。恒地(00012)跌0.7%；新世界(00017)跌1.2%；會德豐(00020)降1.6%；新地(00016)降0.8%；信置(00083)降1%；港鐵(00066)上日多個車站遭破壞，收跌0.4%，更錄三連跌；希慎(00014)降3%；領展(00823)跌0.7%；九置(01997)跌1.7%，但長實(01113)升0.1%。

醫藥股：普遍回落，中生製藥(01177)挫4.2%，為包尾藍籌；石藥(01093)亦吐2.8%，為表現最曳國指成分股；否認造假的百濟神州(06160)，挫3.5%；微創(00853)挫3.4%；春立醫療(01858)亦吐0.1%；三愛健康(01889)遭上市委員會取消上市地位，收插25.2%。

「港股通」新貴：多隻獲納「港股通」名單的股份熱炒，波司登(03998)創逾8年半高，收市揚半成；南方能源(01573)勁升56.8%；東方教育(00667)、錦欣生殖(01951)、新東方在線(01797)和方達控股(01521)創上市新高，全日分別升7.1%、8.7%、2.6%和2.7%，但同樣納入名單的翰森製藥(03692)則跟藥股插5.9%；遭踢出名單的華潤醫療(01515)及廣澤(00989)，分別挫3.8%及大跌40.6%，當中廣澤更中途停牌。

焦點股份

中興(00763)：中標國家電網項目，股價今日再抽升，全日飆10.6%，更錄三連升，成交金額11.48億元，其A股(000063.SZ)亦升停，收36.84元人民幣，升10%。

港華燃氣(01083)：獲花旗升級至「買入」，目標價也升24%至7.5元，全日炒高11.2%，其母煤氣(00003)則升0.8%。

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