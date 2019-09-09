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今日 16:10 即巿股評 港股直擊

【短線出招】3因素迅速消化 弱勢股輪流炒

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恒指自9月4日低位升至今早高位26807，累彈1131點，當中三大主因：一）修例撒回；二）降準憧憬；三）貿談重談，已基本上被消化。新的不明因素卻等著來，最刺激神經的要算是美國國會或將審議《香港人權及民主法案》，關係到香港的「獨立關稅區」地位會否改變；那邊廂中國隨時會公布「不可靠實體清單」，總之十.一國慶前，變數甚多。

技術上恒指暫時在26100點至27100點之間上落，兩條平均線將進一步收窄，估計下周四五可能滙聚於26500點附近，時點上亦正好是美聯儲議息之後，恒指輪證暫不易操作。

個股機會不少，主要仍是炒弱勢股反彈，強勢股如中生製藥(01177)、海底撈(06862)及頤海(01579)均回吐，弱股竟然炒中石油(00857)，至於「港股通」新貴熱炒錦欣生殖(01951)，公司中期調整後淨利潤增長突出，內地體外人工受孕(IVF)在內地已開始被接受，增長前景佳，今日北水買盤勁，創新高後不愁寂寞。

降準對內銀及內房幫助不大，反而券商股值得繼續留意，算是弱勢板塊炒復甦，惰況也似近期的汽車股，不過後者難玩，要等勢頭能量轉強，暫時以東風(00489)最可取，料有力率先由「紅」轉「綠」。

羅崇博（杜比）

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