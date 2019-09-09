龍湖集團(00960)曾挫3.1%，見28.15元，現跌2.2%，成交額5550萬元。
集團交樓質素問題發酵。《長江商報》報道，長沙、北京、杭州、青島、濟南、廣州、大連和天津等地，均出現龍湖業主拉橫額維權。
當中《長江商報》走訪長沙龍湖水晶酈城項目，今年7月交房，共500餘戶。多名業主表示，支付2500元人民幣/平方米的裝修費，與收樓質素不相乎，質疑「高價低配」。
上月底龍湖舉行2019年中期業績發布會時，就有一名龍湖業主抗議。
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