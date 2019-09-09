即巿股評 港股直擊

中美貿易談判漸露曙光，雙方代表已約定下月進行第13次會談，貿易戰緩和；另一邊廂，人行喺上周五宣布降準，直接或間接向市場釋放9000億，A股全面向好，港股亦升逾百點，但走勢反覆。

恒指高開52點後，一度升117點，見過26807點半日高位，其後轉升為跌，曾倒跌81點，見26609點半日低位，其後好淡拉鋸。恒指中午報收26678點，跌12點；國指則跌4點，半日報收10425點。

重磅藍籌股個別發展，友邦(01299)跟騰訊(00700)半日分別跌0.2%及0.6%；港交所(00388)亦跌0.1%。雖然人行放水近9000億人仔救市，但中海外(00688)則跌2.1%，建行(00939)及工行(01398)則分別升0.7%及0.4%。內地股市向好，近日跑贏港股，平保(02318_半日升0.1%，不過平保升抵95元後遇阻力，呢個位阻力唔少，睇嚟有貨都要諗諗趁反彈減減磅。

雖然大市回升，但香港政治事件沒完沒了，市場擔心政治形勢繼續影響樓價，而零售市場疲弱，將拖累陀地地產股商場租金收入，相關股份沽壓再現。今日希慎(00014)股價跌2.8%，喺陀地地產股中跌勢較為顯著，可能跟噚日大規模示威，銅鑼灣有多枚催淚彈發放有關。其他陀地地產股跌幅由0.3%至超過1%不等。之前跑贏大市嘅醫藥股，呢兩日反而回落，有機會係缸邊友換馬，沽出已累積一定升幅嘅板塊，換入較落後嘅板塊。

唔知點解汽車股三日唔埋兩日就彈一彈，阿Man例牌睇佢唔倒，話之呢個行業有國策扶持都好，即使有大行報告表示行業展望調升至「正面」，阿Man亦唔會落搭。

留意明日內地將公布全國居民消費價格數(CPI)及生產者出廠價格指數(PPI)，或左右內地股市及港股去向，估計今日下半場大市都係唔上唔落。已經講過指數26800至27000點阻力甚大，恒指一日唔成功回補8月初兩個巨型下跌裂口，暫時仍難轉勢。留意恒指或回落至26200至26300水平，若能守穩並整固，先有機會再借利好消息向上突破。