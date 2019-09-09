港股直擊 即巿股評

雖然人行上周五收市後降準，惟市場關注本港政治局勢發展，累港股今早高開低走，創逾一個月高後倒跌。

恒指高開52點，開市後曾升117點，高見26807，見逾一個月高位，惟大市升勢不保，一度轉跌81點，低見26609點，隨後好淡拉鋸。恒指半日報26678點，跌12點或0.1%，國企指數中午收造10425點，跌4點，大市成交額406.29億元。

藍籌股個別發展。友邦(01299)下滑0.2%；騰訊(00700)跌0.6%；港交所(00388)降0.1%；中移動(00941)跌0.3%；中海外(00688)跌2.1%；但平保(02318)漲0.1%；滙控(00005)升0.3%；人行降準放水9000億元人民幣，建行(00939)及工行(01398)升0.7%和0.4%。

焦點板塊

地產股：昨日再現大規劃示威，市場擔心政治形勢續會影響樓價，地產股沽壓未止。恒地(00012)跌0.9%；新世界(00017)跌0.6%；會德豐(00020)降1.3%；新地(00016)降1.4%；長實(01113)跌0.3%；信置(00083)降1%；港鐵(00066)上日多個車站遭破壞，中午跌1.4%，暫錄三連跌；希慎(00014)降2.8%；恒隆地產(00101)跌1.1%；領展(00823)與九置(01997)各跌0.8%；太古地產(01972)跌0.9%。

醫藥股：普遍回落，中生製藥(01177)挫4.4%，為包尾藍籌；石藥(01093)亦吐2.1%；納入「滬港通」名單的翰森製藥(03692)瀉5%；遭踢出「滬港通」名單的華潤醫療(01515)挫4.3%；否認造假的百濟神州(06160)，半日也挫3.5%；春立醫療(01858)亦吐1.8%。

汽車股：大和相信下半年內地汽車市場會好轉，更升行業展望至「正面」，帶挈汽車股今早跑出。獲大和欽點行業首選的國指新貴吉利(00175)及廣汽(02238)，半日分別漲4.1%和2.2%，吉利更是升幅最大藍籌及國指成分股；東風(00489)升1.7%；長汽(02333)漲1.9%；華晨(01114)走高2.6%；北汽(01958)升1.9%；比亞迪(01211)升0.6%。

焦點股份

廣澤(00989)：因應恒生綜合小型股指數成分股變動，廣澤國際遭剔出深市港股通名單，股價曾瀉54.7%，低見0.077元，半日仍大跌35.9%，成交額400萬元。

南方能源(01573)：獲納入「深港通」名單，半日大升28.4%，午收0.95元，成交有1.74億元。

中興(00763)：中標國家電網項目，股價今早再抽升，一度大升8%，高見22.95元，半日仍急揚7.3%，暫錄三連升，成交金額5.3億元。

港華燃氣(01083)：獲花旗升級至「買入」，目標價也升24%至7.5元，半日炒高15%。

錦欣生殖(01951)：納入滬港通名單，股價今早創上市新高，一度高見12.1元，急揚12%，創上市後新高，午造11.84元，仍飆9.6%，成交金額3億元。