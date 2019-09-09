鄭煤機(601717.SH)今早漲停，為表現最好的「滬港通」北向股份，升10.1%報6.44元人民幣。
H股的鄭煤機(00564)亦造好，最新升6.1%報3.84元，成交有590萬元。
公司較早前公布上半年公司實現歸母淨利潤7.3億元人民幣，按年增長60%；實現經營性現金淨流為9.77億元，去年同期為-3.48億元。分析指，下游行業煤炭行業運行平穩，公司訂貨、滙款額均突破歷史新高，現金流情況大幅回暖，同時部分壞賬實現回撥。
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