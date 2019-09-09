港股直擊 即巿股評

上個星期五喺[下半part]同大家開心share咗坐我前面嗰位designer妹妹Raina嘅投資智慧，本來不問世事嘅妹妹應該係唔會知道佢上咗欄呢一件事，誰不知我位舊同事(以前有睇開[輪證贏家]嘅讀者可能會記得佢)「燈神Wilson」同妹妹講咗，搞到佢一路睇一路笑到面都紅晒，傻瓜，好嘢先同人分享架嘛；而最正嘅係戰友Jack同我講話好想識呢位妹妹，因為佢嘅觀點同妹妹一樣，所以想交流一下咁話喎。車！我哋坐同一層office架嘛，你去完泰國返嚟比手信我時，再介紹個妹妹比你識咪得囉~哈哈！

今朝出門口都仲曬到死，依家9點58分，啱啱返到公司無耐，坐底望住出面個天，開始黑；同恒指一樣明明今朝我喺巴士睇U盤做完報26743點，升53點；但依家就倒跌，做緊26721點，跌13點，5分鐘上見恒指SlowSTC(14,3)由開市時嘅高位落緊去，睇嚟都要睇多陣。

望望牛熊證街貨圖先，上方熊證最貼價就係26800至26899點，有相當於744張期指；以依家10點15分計，恒指最高位做過26807點，即係話大市今朝開市時係一度踩過入最貼價熊證。而重貨區就係27000至27099點，有相當於956張期指，都合理嘅企喺整點數位。

至於下方牛證，最貼價都只係25800至25899點，呢度有相當於474張期指，量唔多之餘仲同現價差好遠，以依家10點32分恒指報26692點計，唔好話食晒呢層，去到呢一層嘅門口都要大市掉頭向下行793點先到。睇嚟如果純用街貨嚟秤嘅話，上行嘅機會大啲。

再睇埋恒指日線圖，今日已經係第四日頂住條保歷加通道頂上行，不過同步見保歷加通道都拓闊緊，換言之即係比位個市行嘅。唯一小心嘅係下方SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，有下行嘅風險；同時見恒指波幅指數(VHSI)指數回落至20以下水平，剛好下方有條50天線(19.284)/保歷加通道底(19.355)支持住，分分鐘吽埋今日(甚至今朝)恒指有機會出現返啲比較大嘅波幅。

一如以往，吼恒指5分鐘圖小注恒指牛(54924)，收回價25880點，市場上六隻最貼價嘅牛證之一(不過都同現價有逾700點差距)，槓桿比率約31.37倍，正因為咁高槓桿，所以如果做到day trade就day trade啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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