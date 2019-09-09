即巿股評 港股直擊

踏入9月第一周的港股先跌後急升。恒指於8月份大幅下挫2053點或7.39%後，上周一及二（9月2及3日）仍乏起色，到了上周三，市場傳出特首林鄭月娥將宣布「撤回」修訂《逃犯條例》，消息猶如為港股注入強力興奮劑，恒指爆升達996點或3.9%收市，成為去年11月2日以來的最大單日升幅。收市後林鄭果然宣布正式撤回修例，以及正面回應反修例民眾的其餘四大訴求，並提出四項行動，希望打破困局作為社會向前行的起點。雖然發起反修例示威遊行的政治團體民陣批評，現在才「撤回」修例，力度太弱並且太遲，但市場已滿意「收貨」，恒指其後兩個交易日繼續造好，上周五以26690點的8月2日以來最高水平收市，全個星期升了966點或3.75%。

上周三本欄估計，恒指短期內局限在24899和26356點（8月15日及19日的陽燭底及頂，詳細分析見9月4日「搏拳實錄」<開期權倉迎中秋>）的區間波動，認為可考慮環繞區間的中軸25627點水平開一個Short Strangle期權倉，操作方法是同時沽出即月行使價25600點的期指call和put。

老徐自己亦講到做到，上周二交稿後就在恒指夜期沽出即月行使價25600點期指call，收取490點期權金；由於文章再次提及「恒指跌穿約26000至26300點過去半年累積的成交量密集區，已見到市場出現投機撈底博反彈的動作」，老徐近日一直相信在26000點之下的恒指應有一定支持，於是揀25800點而不是25600點行使價short put，收取較多的767點期權金，只要結算或平倉時指數在26857和24543點範圍之內，這個short strangle都沒有虧損。順便一提，戰友畢老林上周消夜時提醒老徐，同一行使價short call和put的叫short straddle。老徐向來少理期權組合的名稱，兼且只是諗住自己的倉位部署，才弄到「張冠李戴」。

無論如何，老徐9月的首個期權盤，因為林鄭「忽然讓出第一步」而落筆打三更，開倉翌日就幾乎「坐艇」，以上周五收市計，如果平倉仍要輸120點。老徐現在擔心的是，恒指10天線及20天線上周三開始扭轉跌勢，前者隨即輕微升穿後者，有機會發出恒指短期見底訊號，同時，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周四跌穿40%水平，恒指短期急跌風險已解除，如此則指數在中秋節前未必會返回25600至25800點的short strangle區間，為老徐帶來最大利潤。

不過，反映強勢股買盤的強勢股指數，截至上周五僅處於15.1%的偏低水平，代表大市買盤仍不踴躍，而恒指則已升穿以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂，估計恒指短線應會超買回調，老徐這個short strangle仍有機會反敗為勝。

老徐