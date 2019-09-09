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本港零售市道近期因持續的示威活動及中美貿易戰陰霾，深受打擊。化妝品連鎖店莎莎國際(00178)據報要求辦公室主任級員工放無薪假期。

《明報》引述消息人士指出，莎莎已要求後勤辦公室內的主任級員工自9月起放無薪假期，每月放2至4日，直到另行通知。前線店舖則不受影響。

花旗上周發表報告，認為本港社會運動影響擴大，莎莎的虧損風險或增加，估計港澳8月同店銷售按年跌幅超過30%，較7月約20%跌幅擴大；由於莎莎派息前景不明朗，維持沽售評級，目標價再由1.72元降至1.51元，減幅12.2%。