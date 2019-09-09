今日 09:17
港股直擊
即月期指高開109點報26693，高水2點。
國企指數期貨高開43點報10430，低水1點。
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大摩：港股9月反彈10月更凶
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梁愛詩:警醒港人被暴徒像「魔笛手」帶到深渊
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美股本周焦點:歐央行議息與脫歐變局
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警方旺角警署外發射布袋彈 一人疑被擊中
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港鐵譴責示威者惡意破壞 絕不容忍暴力
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波音暫停777X型號飛機測試 傳測試現失誤
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新華社評論:暴行若持續 香港社會將付更大代價
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