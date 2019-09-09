港股直擊 即巿股評

人行上周五宣布全面降準，但另方面本港社會事件持續緊張，市場關注美國對香港的政策立場會否有變，預期港股短期在26000至27000點之間上落機會較大，

周五美股三大指數收市漲跌不一，美國8月非農就業數據不及预期，且為5月以來新低，但聯儲局主席鮑威爾稱它證實美國勞動力市場狀況維持穩健，並預測美國不會發生經濟衰退。道指收升69點或0.26%報26797點；標普500微升0.09%報2978點；納指跌0.2%報8103點。英特爾、家得寶升逾1%，領漲道指。科技股普跌，Facebook跌1.8%，Netflix跌逾1%。全周道指漲1.5%，納指漲1.8%，標普500指數漲1.79%，三大指數均連升兩周。

聯儲局主席鮑威爾發表了題為「經濟展望與貨幣政策」的講話。他表示，美國和世界經濟最可能的前景是持續溫和增長，但聯儲局正在監控「重大風險」。鮑威爾表示，會繼續關注所有這些因素，以及所有正在發生的地緣政治事件，將繼續採取適當措施來維持美國經濟擴張，聯儲局預期美國或全球經濟不會出現衰退。

美銀美林指，牛熊指標顯示標普500指數可能會重新測試3000點高位，但信貸和股票市場可能在2020年迎來大頂。

周五紐約期油漲0.76%報56.73美元/桶，周漲3%，連漲兩周。布蘭特期油收漲1.4%，報61.78美元/桶，周漲4.27%。美國上周石油鑽井平臺數量連續第三周下滑，令油價得到支持。

紐約期金收跌0.69%報1515美元/盎司，周跌0.94%，連跌兩周；白銀期貨收跌2.9%報18.27美元/盎司，周跌0.39%。

ADR港股比例指數報26621，較上周五恒指收市低69點或0.26%。恒指上周五收市報26690，升175點或0.66%。收市後，人民銀行宣布於本月16日，全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。再額外向於省級行政區域內經營的城市商業銀行，定向下調存款準備金率1個百分點。人行估計，今次降準釋放長期資金約九千億元人民幣。

美國國會將於今日(9日)復會，會上有機會審議通過《香港人權及民主法案》，每年審視香港自治情況。市場關注若美國對香港的政策立場有改變，或令本港經濟長遠發展添上重大不明朗因素。預期港股短期在10天線至50天線，大致在26000至27000點之間上落機會較大。

焦點股份

吉利(00175)：八月總銷量10.12萬部，按年減少一成九，按月增長一成一；首八個月總銷量按年減少一成七，並達至全年經修訂銷量目標136萬部的六成二。

比亞迪股份(01211)：公布8月汽車銷量3.6萬輛，按年下跌一成四。首8月汽車銷量29.51萬輛，按年下跌2.83%。

數碼通(00315)：截至六月底止全年純利6.32億元，按年升2.8%，剔除一次性成本調整，經調整後基本盈利下跌一成至5.56億元，按基本盈利及七成半派息政策，末期息21仙。全年派息39仙。

上交所公布，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》有關規定，「滬港通」下港股通股票名單調整，並自下個港股通交易日起生效。其中調入中國東方教育(00667)、頤海(01579)、澳優(01717)、錦欣生殖(01951)、融信中國(03301)、翰森製藥(03692)、奧園(03883)、美的置業(03990)及波司登(03998)。

調出股份包括大酒店(00045)、華置(00127)、電視廣播(00511)、藍鼎國際(00582)、山水水泥(00691)、民銀資本(01141)、華潤醫療(01515)、復星旅遊文化(01992)、富智康(02038)、大新銀行(02356)及渣打(02888)。