即巿股評 港股直擊

中升控股(00881)主要提供新車銷售及售後服務，代理外國品牌豪華及高端汽車，如雷克薩斯、奔馳、奧迪、保時捷等豪華品牌，以及豐田、日產及本田等中高端品牌，為內地五大汽車經銷商之一。截至6月底止，4S經銷店數目增至343家，其中約75%經銷店位於一、二線省市，地區消費力較強。近年不少經銷商為了爭取市佔率，積極打入低消費地區，但中升堅持深耕高消費地區，成功抵擋行業的下滑周期。

受惠於內地的消費升級，中升上半年純利按年上升13.3%至20.8億元人民幣，營業額則升16.4%至574.1億元人民幣，業績增速繼續領先同業。不過，受新車折扣擴大的影響，整體毛利率減少0.6個百分點至9.1%。

新車銷售業務實現收入上升15.8%至494.8億元，佔總收入約86.2%；新車銷量上升17.3%至21.4萬輛，其中豪華品牌銷量增加19.1%至10.6萬輛，佔新車銷量比重49.4%；中高端品牌新車銷量增長15.5%至10.8萬輛。中國經濟處於放緩階段，整體汽車銷售下降，但市場發展呈兩極化，影響集中在低端汽車產品，豪華汽車銷售仍維持增長趨勢。

另外，集團上半年售後及精品業務收入增長20.5%至79.28億元人民幣，佔總收入約13.8%，受惠於精細化管理模式日漸成熟，以及零部件集中採購等方面的優勢，該業務的毛利率保持穩定，期內提升0.4個百分點至49%。

豪華汽車續見剛性需求

中國汽車產業經過多年的高速發展後，目前已步入穩定發展的結構調整期，但總體趨勢保持上升。展望行業集中度將提高，企業進入劣汰留強時代。中升業務具一定規模，預料可受惠其中。另外，集團業務集中於一、二線及省市，隨著該批地區的人均收入不斷提升，消費潛力將不斷釋放，有利業務表現。

現時內地豪華汽車續見剛性需求，中升的汽車銷情下半年有望保持強勢，後市仍可看高一線。中升現時估值合理，今年預測市盈率11.7倍，股價料續跑贏同業。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中升控股2019、2020及2021年每股盈利為1.866、2.231及2.609元人民幣，給予12個月目標價28.0港元，相當於今年預測市盈率13.6倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理