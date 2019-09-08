即巿股評 港股直擊 中國財經

踏入9月，內地股市一洗8月的頹風，上證指數首個星期進賬3.93%，創出近10周最大漲幅；期內深成指更飆4.89%，為4月初以來成績最好的一周，而周四(5日)兩市成交額逼近8000億元(人民幣．下同)，屬4月22日後最旺。A股頗有扭轉買賣淡靜的格局，鋪路重展升浪。

上證指數相隔約兩個月再次上闖觸及3000點關口，固然值得關注。然而，不要忽略深圳創業板指數自4月高峰1792點下滑至6月低位1410點，共瀉21.3%；其後從谷底反彈至周四1708點，回升約21.1%，技術上「熊去牛來」。

以科技股為主的創業板指數收復大部分失地，意味市場風險胃納正在提高，投資者於較波動的股份中積極追求理想回報。自從國務院在周三(4日)舉行常務會議釋出降準訊號後，有「聰明錢」之稱的北向資金，便於周四大舉入市，單日淨流入達91.83億元，比周三急增85%。截至周五，透過「滬深股通」部署A股的「南水」，已經連續7日淨流入，合計351.11億元。

內地推出較預期寬鬆的貨幣政策刺激經濟，加上中美貿易談判重開有期，兩國代表敲定10月初在華盛頓會面，令市場氣氛好轉。此外，9月下旬標普道瓊斯指數納入A股，以及富時羅素指數擴容逐步落實，將迎來百億元增量配置資金，有望帶旺A股。

除了上述基本因素，中國十一國慶臨近，A股也很大機會為中華人民共和國成立70周年「贈慶」。

以往國慶假後A股普遍向好，雖然去年因中美貿易摩擦和環球股市回軟，A股於國慶後「失常」下滑，但從統計角度而言，投資者今年「偷步」看好A股，似乎不是無的放矢。

附【圖】所見，以9月最後一個交易日作分界線，統計上證指數於國慶假前和假後20個交易日(約1個月)的變化，發現無論是過去20年、10年、5年，抑或指數自1991年發布迄今，指數在國慶假前後平均表現大致呈先低後高格局，其中近10年復市後平均升幅特別顯著，達到5.3%。事實上，近10年國慶假後20個交易日只有兩年錄得跌幅，包括去年受累中美貿易戰，才會大幅下挫5.13%。

縱使根據往績，臨近國慶假前數天入市值博率甚高，惟上證指數、深成指、創業板指數，以至滬深300指數等，過去一個月已經由低位反彈一成以上，深成指及創業板指數14天RSI更率先進入70超買區，顯示A股主要指數處於或逼近超買水平；而對上一次指數進入「RSI超買區」不久便從頂峰回落，開始整固階段。

換句話說，A股9月開局順利，人民幣失守「7算」的影響亦逐步淡化，然而，在累積相當升幅後，短期內或會調整。

當然，如果市況未致一浪低於一浪，沒有跌穿8月份支持，A股便有望重演「國慶行情」，甚至挑戰今年高位。

信報投資研究部

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