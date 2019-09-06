重要通告 港股直擊

亞洲電視控股(00707)公布，該公司擬收購英鴻納米科技的30%股權，並已訂立諒解備忘錄。

英鴻納米科技為一家內地專注於納米纖維量產化的高科技企業，已於取得兩項發明專利，十多項實用新型技術專利。