中美同意下月初舉行新一輪貿談推動，加上美國新增職位強勁，港股全日升175點，大市成交額998.65億元。
北水流入港股縮減，由昨日淨入28.38億元，降至今日11.42億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
工行(01398)為今日淨流入最多個股，全日淨入2.49億元；中國太平(00966)也錄1.59億元淨買；建行(00939)、中金(03908)及新華保險(01336)也分別有4805萬元、2728萬元和1794萬元淨買，但全日淨走最多個股為廣發証券(01776)，全日淨走5480萬元；招行(03968)也錄4268萬元淨沽。
科技股方面，瑞聲(02018)及舜宇(02382)全日分別錄2.35億元和1.99億元淨買，中興(00763)也錄4852萬元淨入，騰訊(00700)則錄1829萬元淨買。
另外，港交所(00388)全日錄7003萬元淨入，友邦(01299)則有3663萬元淨買；廣汽(02238)也錄636萬元淨買。
金價急吐，山東黃金(01787)全日亦錄3446萬元淨走，中芯(00981)也有1664萬元淨沽。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、舜宇、瑞聲、工行、中國太平、新華保險、港交所、中金及廣汽。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、廣發証券、融創、友邦、瑞聲、山東黃金、中芯、招行及舜宇。