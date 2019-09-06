港股直擊 即巿股評

受新增職位強勁，加上中美同意下月初舉行新一輪貿談推動，隔晚美股造好，港股昨日低收7點，今早回勇，再創逾一個月高。

恒指高開257點，開市後一度僅升108點見半日低，及後重拾升勢，曾升275點，報26790，再創逾一個月高位，中午升157點。午後曾僅升47點，見26563點全日低，尾段回勇。恒指收報26690點，升175點或0.7%，再創8月2日以來收市新高。大市今日上升股份比例為59%；下跌股份比例41%。

總結全周，恒指彈966點或3.8%。

國企指數報10430點，升46點或0.5%。國指全周升347點或3.4%。

大市成交額998.65億元。

即月期指收報26584點，升60點，低水107點。

滬指全周連升5日，收報2999點，升0.46%；深成指升0.41%。

美國道指期貨最新升66點，報26767。

藍籌股方面，平保(02318)升0.6%；建行(00939)升0.7%；申洲(02313)除息，收市升3%；長和(00001)與長實(01113)分別獲李嘉誠基金會增持，分別升2.1%和1.2%。相反，恒隆地產(00101)跌0.9%；中生製藥(01177)和石藥(01093)分別吐3.2%和2.1%。

焦點板塊

手機設備股：中美貿易戰有望降温，蘋果公司將於下周二舉辦新產品發布會，加上市場研究公司IHS Markit數據顯示，iPhone XR成上半年最熱賣智能手機。手機股續見炒作，蘋概股瑞聲(02018)再升2.9%，全周累彈18.7%為藍籌升幅王；高偉(01415)升3.3%；鴻騰(06088)升2.3%。另外，舜宇(02382)升2.7%，連升7日；比亞迪電子(00285)升1.3%；信利(00732)升1%；丘鈦(01478)飆9.7%；富智康(02038)升2.1%。

5G概念股：據報法國電信集團旗下西班牙Orange選擇中興(00763)為部份城市提供5G基建設備，股價飆8.5%，其A股(000063.SZ)飆9.27%；京信通信(02342)升2.7%；鐵塔(00788)升2.7%；長飛(06869)升4.4%；摩比發展(00947)升4.4%。

物業管理股：今日全線抽升，以雅生活服務(03319)表現最好，創上市新高，收市升8.3%；碧桂園服務(06098)同創新高，收市升0.6%；中海物業(02669)升4.1%；彩生活服務(01778)升2.4%；奧園健康(03662)升5.9%；和泓服務(06093)升3.8%；新城悅服務(01755)升1.5%；永升生活服務(01995)升5.6%；佳兆業美好(02168)升1.7%。

汽車股：內地正深入開展調研，適時出台有針對性的政策措施，支持汽車產業高質量發展。車股跑出，廣汽(02238)合資品牌廣汽豐田首款量產純電動轎車iA5昨日在成都車展正式上市，股價升4%，其A股升3.93%。另外，長汽(02333)升4.5%；吉利(00175)升1.1%；華晨(01114)升1.3%；北汽(01958)升2.7%；比亞迪(01211)升2.4%；東風(00489)升1.8%。零件股敏實(00425)升6.3%；德昌電機(00179)升2.7%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：市前有兩手共1.7億股成交，每股作價30元，金額近50億元。據銷售文件披露，南韓SK集團旗下SK E&S配售1.585億股，套現47.07億至49.69億元。股價插7%，成交額62.05億元。

百濟神州(06160)：其美股(BGNE.US)昨晚跌6.78%，報131.03美元。港股插9.2%。研究機構J Capital Research發表沽空報告，狙擊百濟神州，指控該公司偽造銷售額，估計真正數字比百濟神州報告少57%。

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