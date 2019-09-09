即巿股評 港股直擊

讀者林小姐問：「中資券商股是否仍有上升空間，中金公司(03908)可以幾錢買，上望多少？謝謝。」(周五收報15.28元，升4.9%)

盧志明 獨立股評人

「投資中資券商股要清晰拿揑時間性，因為券商股以往幾年都曾經因為突發或短線消息而有較大彈高空間，但過後又會出現回吐。倘若國慶前A股大市走高，料可利好中資券商股，因此券商股具有短線操作空間。中金公司可在貼近15元位置作部署，短線目標價定於16.3元，目標利潤約8%至10%。一旦A股9至10月未有做好，則需嚴守止蝕，止蝕位定在13元。」

鄭銳敏 耀才證券研究部分析員

「中資券商股升勢未止，現價追入仍有水位。基本面上，上半年中資券商板塊業績對版，而去年下半年基數較低，科創板的收入亦將於第三季開始入賬，盈利有望繼續維持雙位數字增長。政策面上，內地七十週年國慶將至有政策市托底，加上中美貿戰仍未熄火，市場對內地進一步出台寬鬆政策之憧憬亦愈演愈烈。人行最新宣布16日降準，中資券商股直接受惠，短線升浪仍未結束。中金公司上半年投資銀行、股票業務、固定收入和財富管理業務利潤率均有提升，其中投行業務仍為行業領先，即使下半年境外股權融資轉弱，科創板及其餘A股IPO的項目儲備仍可對其業績起到支持作用。目前中金公司市賬率仍處於兩年平均估值水平以下，現價追入仍有上升空間。技術上其走勢連升三日完成雙底形態，並成功突破15元頸線，短線可上望16.5元。」

羅崇博 信報首席分析員

「內地剛降準加大力度支持經濟，A股估值目前並不昂貴，不少投資者相信『股市成為國家重要核心競爭力組成部分』，券商股前景中性偏好，加上去年盈利基數甚低，今年盈利普遍可以錄得強勁增長。中金公司早年已採用美資投行管理制度，公司管治優勢可為估值帶來較高溢價。然而，公司中期盈利按年增長15.3%，並不突出，遭分析員下調今明兩年盈測，目前預測市盈率11.6倍，預測市賬率1.1倍，只屬合理，並非吸引。技術上正挑戰250天線，留意勢頭能量往後能否由弱轉強，周一不宜重注高追，可待回至15元附近收集，中線上望16.8元，跌穿14元止蝕，暫較宜波幅操作。」

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