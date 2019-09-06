即巿股評 港股直擊

近日恒指表現，已回到年初位置，截至9月2日收市，多達29隻藍籌股錄得虧損，其中17隻累跌逾一成，佔50隻成份股少於三成半，反映較去年末收市位跌逾一成股份，已屬股價處於低迷狀態，若配合有基本因素支持，將存在投資者進場誘因，於去年7月12日上市的弘陽地產(01996)，認為具備以上兩項條件。先看股價表現，去年底收報2.88元，相對9月2日收報2.43元，累跌15.63%，較上述累跌一成為多。值得留意此股的上市價為2.28元，現報2.43元差距只有6.17%。

大刀闊斧產品線升級

再看集團基本面，主要於中國從事房地產開發及銷售，以及商業物業投資與經營及酒店業務。集團主要在長江三角洲地區一帶以「弘陽」品牌發展房地產業務。2019上半年，弘陽地產針對商業板塊進行了大刀闊斧的產品線升級，商業板塊方面，弘陽地產提出了「商業4.0產品體系」，打造遊樂綜合體，其中包含弘陽摩天輪、弘陽城市秀場、弘陽未來世界、主題街區等四大模組，使商業與城市文化有機聯結。南京弘陽廣場C館、煙台弘陽廣場在今年盛大開業；截至目前已開業3座弘陽廣場，籌開12座弘陽廣場，項目之建築面積將由56.7平方米大幅增加至148.2平方米，於未來2-3年落成。

輕資產運營優秀企業

於未來3年間開業，以「雙Mall+遊樂演藝」為商業模型，全力推進產城融合項目，打造以購物中心、主題遊樂、社區商業、星級酒店等多元化經營的著名品牌。商業板塊品牌和規模快速提升，位列2019中國商業地產百強企業第14，榮獲2019年輕資產運營優秀企業6強。在商業地產方面，將通過委託管理、租賃、自持等多元化模式進行業務拓展，運用豐富的資產管理經驗，以及先進的管理工具，持續賦能商戶、優化消費體驗、提升資產水準，同時著力加強和地產開發業務的聯動，實現雙輪驅動，協同發展。

地產加商業戰略部署

在「地產+商業」雙輪驅動戰略下繼續保持財務穩健的同時，集團實現差異化可持續增長。2019上半年實現可持續增長，上半年合約銷售人民幣302.5億元，同比增長42.7%；淨利潤約人民幣7.2億元，升15.2% (2018上半年：人民幣6.3億元)；股東應佔淨利潤上升至人民幣7.4億元，同比升14.1% (2018上半年：人民幣6.5億元)；每股盈利人民幣0.22元。商業版塊快速成長，租金收入及酒店經營收入分別約為人民幣1.9億元及人民幣1790萬元，分別增長22.6%及2.3%。租金收入增加主要由於南京弘陽廣場及常州弘陽廣場租金水平上漲所致；酒店運營收入增加主要由於南京弘陽酒店及無錫弘陽洛克菲花園酒店表現有所改善所致。

市盈率及市賬率分析

從以上描述，反映集團於未來三年有不俗的發展前景；參考去年溢利表現，配合現價2.43元，市盈率為3.23倍，足見盈利增長率高於3.23%就是反映現價偏低，而2019上半年則超過15%，證明股價有很大的上升空間。再者，截至今年6月底集團資產淨值約人民幣131.18億元，折合約143.44億港元，相對現時已發行股數為33.20億股，計出每股淨值為4.3205港元，較現價2.43元產生市賬率為0.56倍，反映股價有很大的上升空間之另一證明。

參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.20元或以下買入；保守者則可於1.95元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為3.20至3.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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