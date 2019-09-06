即巿股評 港股直擊

市場勁炒弱勢股反彈，炒鬼終於有胃口，總之眼明手快，眼慢輸晒！只要後市在26000至27000上落，都有利「炒股唔炒市」。

可能是中生製藥(01177)、石藥(01093)已衝了一大段，資金近期轉戰價值型藥股，逐隻爆上，包括我早前介紹的康哲(00867)，另外神威(02877)近期亦落鈑鑊，中國中藥(00570)及聯邦制藥(03933)亦彈得唔錯。至於今早開市前最吸引我的通告是康臣葯業(01681)。

康臣公布，決定將於公開市場回購最多4500萬股公司股份，佔已發行股本5.16%，規模絕對唔細。公司認為目前股價低於其內在價值及投資者所認知的價值，為回購股份提供良機，亦反映董事會對公司目前業務發展和前景有信心。

難得今早竟然僅高開2.5%報4.43元，當然急不及待上車，低見4.41元後展開乾升，曾勁升10.6%報4.78元，升穿50天線，現在成交股數達353萬，已高於上日全日成交一倍幾。現報4.68元，升8.3%。

康臣主要從事現代中成藥及醫用成像對比劑研發、生產及行銷，2013年12月在本港主板上市，運營康臣、玉林等知名醫藥品牌，生產基地主要位於廣州、內蒙古通遼、廣西玉林，員工逾2000人。

康臣藥業產銷藥物主要用於影像診斷和治療腎病、皮膚病、骨科、肝膽消化等疾病，現有146個品種，包括63個中藥品種，83個西藥品種；其中35個品種進入國家基本藥物目錄，73個品種進入國家醫保目錄。尿毒清顆粒、濕毒清膠囊、正骨水、雲香精、雞骨草膠囊等15個品種為國家中藥保護品種，正骨水入選2010年《中國地理標誌產品大典》。

公司上半年純利2.49億元人民幣，按年增長13.9%，派中期股息每股0.1港元(已於9月2日除息)。期內營業額升8.3%至9.41億元人民幣，毛利率減少2.0%至73.0%。公司業務維持穩定增長，主力產品尿毒清顆粒有望在2018至2021年維持13%之複合年增長。市場上有5個分析員給予評級，全部建議買入／增持，平均目標價8.29元，較現價有77%潛在升幅，往績PE 7.7倍，預測PE 6.4倍，預測息率5.3厘，財政狀況良好，負債極低，股本回報率高於兩成。

康臣在今年第一季已推進分拆旗下玉林製藥於A股上市，若有進展將是催化劑，作為「深港通」股份，目前市值跌至41億左右，要加把勁返回50億元最低市值要求。首個目標先看5.2元之一年成交量密集區。

羅崇博 (杜比)