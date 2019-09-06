即巿股評 港股直擊

中美雙方已落實下月初於華盛頓舉行新一輪貿易談判，市場憧憬今次談判或有重大突破，加上就業數據表現強勁，刺激美股隔晚上升，三大指數全部升逾1%以上，港股今早亦受帶動，最高逼近26800水平。

恒指高開257點，其後升幅收窄至108點，報26623點半日低位，其後重拾升勢，見過半日高位26790點，創自8月2日以嚟高位。恒指中午報收26672點，半日升157點；國指則升30點，半日報收10415點。

雖然噚日港交所(00388)發生咗死機災難，衍生產品交易於下午二時暫停，但似乎未有對市場帶嚟太大打擊，不過無論點都好，發生咗呢次死機事件之後，日後要加多一項風險管理，就係關於交易系統問題。好似噚日咁，朝早九點幾個期貨trading system已經出現問題，若然仲有未平倉合約，而交易系統仍局部運作的話，好應該先平晒先有倉先。免得出現午後忽然完全停止交易，仲有倉未平的話，肯定噚晚個心就十五十六，尤其持有淡倉嘅，見到美股喪升，更加瞓唔著覺，幸而今日港股唔算好夠力爆升，否則真係死得冤枉。

本來港股喺周三報復式上升後，大有氣勢可以向上回補8月5日遺留嘅下跌裂口，即26480至26918點，可惜都係功虧一簣，連呢一個裂口都補唔倒，更何況26950至27565點再對上一個下跌裂口，港股反彈會否玩完唔敢講，但暫時港股都係偏弱。評級機構惠譽將香港信貸評級由AA+下調至AA，前景展望則為負面，更預測今年香港實際GDP增長為零，2020年則增長只有1.2%。好似慌死香港死得唔夠快，嗱嗱臨加多腳。

隔晚美股科技股表現突出，呢兩日港股呢邊就手機設備股最搶鏡，舜宇(02382)跟瑞聲(02018)分別升4.7%及4.9%，喺最好表現兩隻藍籌。板塊內相關股份亦有理想表現，中興(00763)升幅更接近一成。至至於其他重磅股都係咁上下，普遍上升，但講到上升力度，經過周三喪爆一下之後，呢兩日上升力度只係普普通通。

值得留意係美國今晚會繼續公布就業數據，數據表現或左右下周聯儲局議息結果，勁得滯又話唔減息住，弱得滯當然減息，但又要擔心經濟下滑。總之今晚美股仍存變數，暫時港股會喺26300至26900之間上落，等埋下星期美國議息再有突破。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)