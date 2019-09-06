港股直擊 即巿股評

受新增職位強勁，加上中美同意下月初舉行新一輪貿談推動，隔晚美股造好，港股昨日低收7點，今早回勇，再創逾一個月高。

恒指高開257點，開市後一度僅升108點，見26623半日低，及後重拾升勢，曾升275點，報26790，再創8月2日以來、逾一個月高位，最新升勢回順。恒指中午收報26672點，升157點或0.6%，大市成交額515.64億元。

國企指數報10415點，升30點或0.3%。

滬指半日升0.16%；深成指升0.15%。

藍籌股方面，平保(02318)升0.2%；建行(00939)升0.7%；申洲(02313)除息，半日升3.3%；長和(00001)與長實(01113)分別獲李嘉誠基金會增持，半日分別升3%和0.4%。相反，恒隆地產(00101)跌1.1%；新世界發展(00017)跌0.8%；華潤置地(01109)跌1%。

焦點板塊

手機設備股：中美貿易戰有望降温，蘋果公司將於下周二舉辦新產品發布會，加上市場研究公司IHS Markit數據顯示，iPhone XR成上半年最熱賣智能手機。手機股續見炒作，蘋概股瑞聲(02018)再彈半成；高偉(01415)升4.2%；通達(00698)升1.7%；鴻騰(06088)升2.8%。另外，舜宇(02382)升4.8%；比亞迪電子(00285)升3.8%；信利(00732)升1.9%；丘鈦(01478)飆9.3%；富智康(02038)升2.1%。5G概念股亦造好，中興通訊(00763)升9.3%，其A股(000063.SZ)飆9%；京信通信(02342)升3.2%；鐵塔(00788)升2.2%；長飛(06869)升4.8%。

物業管理股：今早全線抽升，以雅生活服務(03319)表現最好，創上市新高，半日升7.9%；碧桂園服務(06098)同創新高，半日升0.4%；中海物業(02669)升2.9%；彩生活服務(01778)升1.9%；奧園健康(03662)升3.5%；和泓服務(06093)升3.8%；新城悅服務(01755)升1.5%；永升生活服務(01995)升4.5%；佳兆業美好(02168)升1%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：市前有兩手共1.7億股成交，每股作價30元，金額近50億元。據銷售文件披露，南韓SK集團旗下SK E&S配售1.585億股，套現47.07億至49.69億元。股價半日插6.3%，成交額56.82億元。

百濟神州(06160)：其美股(BGNE.US)昨晚跌6.78%，報131.03美元。港股半日插8.1%。研究機構J Capital Research發表沽空報告，狙擊百濟神州，指控該公司偽造銷售額，估計真正數字比百濟神州報告少57%。

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