即巿股評 港股直擊

噚日玩衍生工具嘅，不論係大戶定老散，都經歷咗一場一頭霧水但又忙到爆嘅下半場：喺一頭霧水嘅忽然停市之中，忙到爆地周圍搵新聞、問人、狂上港交所(00388)個website度睇到底發生咩事。後來仲要有發行商將旗下同恒指有關嘅輪證停牌，搞到我都忙埋一份，忙到搵啱人但嗌錯咗對方個名...堅樣衰不過是但啦。

基本上喺今日凌晨1點幾到，港交所已經發出通告話今日個市將會恢復佢哋嗰套HKATS系統嘅衍生產品市場交易。今朝期指復市(「期指復市」呢四個字真係好鬼奇怪)，即月期指喺開市頭嗰五分鐘都trade咗過萬張期指，老老實實，佢冧多日嘅話，生意少咗事少，輸咗投資者信心事大。

依家9點55分，恒指今朝高開升257點，報25928點；而依家就做緊26671點，升156點，暫見高開低收之餘，click條保歷加通道出嚟睇嘅話，見今日第三日頂住條保歷加通道頂(26711點)，保歷加通道口雖然拓闊中，但同步見下方SlowSTC(14,3)%K線已經上到「9」字頭嚴重超買水平，至於%D線亦見「7」字頭。無他嘅，事關以9點59分點，今朝開市口價就係目前嘅高位，講緊只係爭95點就可以完全補回8月5日嘅下跌裂口(26502至26868點)。

噚日朝早有推過隻恒指牛(54838)，而按噚日朝早恒指5分鐘圖，喺11點15分至11點30分到SlowSTC(14,3)落到超賣位，呢個時候將(54838)送落場，按高低位$0.0.93/$0.09，平均買入價就係$0.0915。如果噚日喺上半場見條SlowSTC(14,3)喺臨完場時去到中軸唔多郁就擔心又中伏嘅話，輸兩格加蝕手續費離場未嘗不可；但繼續持貨嚟講，今日個市都應該比咗粒定驚丸你食，朝早高開嗰一吓可以走人，或者依家10點6分，見恒指升幅再有200點以上時，(54838)證價亦跟升，唯同步見恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)都上到超買位水平，見好就收啦；最多最多博個市食埋26700至26799點呢批第一貼價嘅熊證，皆因呢層有相當於889張期指；如果要個市上到26900至26999點食熊證重貨區(915張期指)嘅話，就真係要睇吓呢個weekend有咩利好消息啦。

「咁下面牛證呢？」最貼價都只係上到25700至25799點，too far away la....

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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