港股直擊 即巿股評

研究機構J Capital Research發表沽空報告，狙擊百濟神州(06160)，指控該公司偽造銷售額，估計真正數字比百濟神州報告少57%。

J Capital認為百濟神州沒有未來，而管理層深明這一點，所以成立以來管理層就不斷拋售股票。該機構強調有確鑿證據，證明百濟神州偽造銷售額，為說服投資者集團在中國發展良好。

該機構指出，集團附屬「百濟廣州」2017年成立，沒有披露位址或運營情況公司，在財務報表中涉及6980萬美元成本，J Capital認為這些成本用於購買百濟神州本身的藥物Celgene。

J Capital又稱，百濟神州在2018年進行一次可疑地產交易，集團對一棟建築物簽有10年的租約，仍出價3800萬美元購買，作價至少比正常價格高出1000萬美元，看似是關聯交易。

該機構指出，百濟神州內幕人士已經出售價值3.22億美元股票，當中創辨人出售1.89億美元股票。

J Capital網頁顯示，該機構成立於2010年，總部設在香港，北京、上海、紐約、悉尼分別設有辦事處。

百濟神州美股(BGNE.US)昨日跌6.78%，報131.03美元。港股曾挫7.5%，見78.95元，現跌7%，成交額495萬元。