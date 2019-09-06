港股直擊 即巿股評

內地5G概念股今早造好，連帶相關港股抽升。

中興通訊(00763)曾升9.6%報21.45元，最新升8.8%；其A股(000063.SZ)升半成。

京信通信(02342)曾升逾3%，現升2.2%報1.89元。

中國鐵塔(00788)升1.6%；中通服(00552)升1.3%。

中國廠商加緊發展5G技術，瑞信日前表示，未來12個月內，全球多個市場將啟動5G服務，其中最引人關注是中國市場，預計將於2019年10月起啟動5G商用。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。