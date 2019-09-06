市場憧憬中美貿談可能有突破，加上就業數據強勁，刺激美股道指收市急升1.4%。港股今早高開兩百幾點。
恒指高開257點報26773，國企指數高開83點報10467。
建行(00939)高開1%報6.05元。
騰訊(00700)高開0.8%報344元。
友邦(01299)高開近1%報79.3元。
平保(02318)高開1.7%報94.8元。
港交所(00388)高開1.9%報251.8元，今早恢復衍生產品市場交易。
長和(00001)高開2.5%報70.75元。
市場憧憬中美貿談可能有突破，加上就業數據強勁，刺激美股道指收市急升1.4%。港股今早高開兩百幾點。
恒指高開257點報26773，國企指數高開83點報10467。
建行(00939)高開1%報6.05元。
騰訊(00700)高開0.8%報344元。
友邦(01299)高開近1%報79.3元。
平保(02318)高開1.7%報94.8元。
港交所(00388)高開1.9%報251.8元，今早恢復衍生產品市場交易。
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