港股直擊 即巿股評

中美下月初進行新一輪貿談，隔晚美股造好，由於昨日下午衍生產品市場交易暫停，投資者今早或先行觀望，恒指先於26500點水平爭持。

道指收市升372點或1.41%，報26728點；標普500指數升1.30%，收報2976點；納指升1.75%，收報8116點。

數據方面，美國ADP私企職位8月增19.5萬個，遠高於預期14萬個；首次申領失業救濟人數上周微增1000人，市場原本預期持平；工廠訂單7月漲1.4%，高於預計；ISM服務業指數8月升至56.4，優於預期。

橋水基金創辦人、「鱷王」達里奧(Ray Dalio)認為，美國今明兩年經濟衰退機會為25%，央行應對能力將受限制。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.69元，較本港收市高0.19元；騰訊(00700)ADR收報342.59元，高1.19元；國壽(02628)ADR收報18.86元，無升跌；中海油(00883)ADR收報11.75元，低0.09元；中石油(00857)ADR收報3.99元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.74元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報65.63元，低0.42元；聯通(00762)ADR收報7.91元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.52元，高0.01元。

昨日沒有夜期交易。ADR港股比例指數報26514點，較本港上日收市低1點。港股昨日表現波動，創逾一個月高後倒跌，恒指最終收報26515點，跌7點。

港交所(00388)發出公告稱，香港交易所與相關系統供應商經過詳細的調查及檢測後，決定周五(9月6日)恢復衍生產品市場交易。

焦點板塊

券商股：近期走勢強勁，並陸續公布上月表現，國泰君安(02611)8月淨利潤17.02億元人民幣，按年增長6.73倍；中信証券(06030)8月淨利潤按年增長3.02倍；廣發証券(01776)首8個月淨利潤按年上升36.85%；中國銀河(06881)8月淨利潤按年增長4.71倍；華泰證券(HTSC)(06886)8月淨利潤按年增長2.17倍；招商證券(06099)8月淨利潤按年增長52.34%。

內房股：陸續公布上月表現，中海外(00688)首8個月累計合約物業銷售按年增長28.04%；融創中國(01918)首8個月累計實現合同銷售額按年增長15%；雅居樂集團(03383)首8個月按年上升25.73%；綠城中國(03900)首8個月合同銷售金額按年增長18.73%；昨日創新高的寶龍地產(01238)首8個月合約銷售總額按年增長58.53%；中駿集團控股(01966)首8個月合同銷售額按年增長65%；。

焦點股份

長和系：李嘉誠基金會於8月30日及9月3日，以平均價每股53.171元及51.8977元增持長實集團(01113)，合共182.75萬股；同時亦於9月3 日，以平均價每股66.6614元增持長和(00001)，共50萬股。有關股份增持共涉資近1.3億元。

睿見教育(06068)：截至9月1日(即2019/2020學年的開學日期)，集團的入學總人數為6.01萬人，按年增加16.7%。

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