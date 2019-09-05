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今日 18:29 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入逾28億 掃建行 瑞聲

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港股經過昨日大幅彈升近千點後，今日先升後跌，午後最多跌240點，收市僅跌7點報26515。

北水今日淨流入28.38億元，較上日急增八成八。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

港交所(00388)旗下衍生產品市場的電子交易系統出現問題，午後暫停交易，今日該股則錄得8995萬北水淨入。友邦(01299)獲7912萬北水淨入。

憧憬內地放水刺激經濟，中資金融股向好，建行(00939)今日錄得北水淨流入2.8億元；工行(01398)亦有1.9億元淨入；平保(02318)淨入1.38億；

券商股方面，中信証券(06030)錄1.29億元淨入；中金(03908)淨走4872萬元；廣發證券(1776)錄淨買6581萬元。

科技類股份活躍，騰訊(00700)錄1.98億元淨入；今日急升12%的瑞聲(02018)獲2.14億元北水淨買；中芯(00981)獲5396萬淨買；中興通訊(00763)淨入1.53億。

中生製藥(01177)錄8119萬淨入；藥明生物(02269)有7480萬淨買。

其他淨流出股份，中國建材(03323)今日北水淨流出增至1.21億；融創(01918)有3303萬淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、平保、騰訊、工行、信証、瑞聲、中金、友邦、融創及港交所。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、融創、中建材、信証、中芯、中生製藥、廣發、工行及藥明生物。

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