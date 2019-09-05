港股直擊 即巿股評

中美同意10月初於美國華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，加上內地放水預期升溫，推動港股曾創逾一個月高，不過午後港交所(00388)突停衍生產品市場交易，恒指借勢一度吐逾200點。

恒指低開10點，開市後最多跌16點見半日低，之後即重拾升勢，最多升174點，見26697點再創8月2日以來新高，中午升101點。恒指午後倒跌，最多跌240點，見26283點全日低，尾段回穩，收市競價時段嘜高。恒指最終收報26515點，跌7點。大市今日上升股份比例為55%；下跌股比例為45%。

國企指數跑贏，收報10384點，升95點或0.9%。

大市成交額831.6億元。

A股收市升幅收窄，滬指升0.96%；深成指升0.86%。國務院總理李克強昨天主持召開國務院常務會議，堅持實施穩健貨幣政策，並適時預調微調，落實降低實際利率水平措施，及時運用普遍降準和定向降準等工具。

美國道指期貨最新升209點，報26581。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.1%；港鐵(00066)吐1.4%；恒生(00011)跌2.2%；中電(00002)跌1.6%；金沙中國(01928)跌1.1%。相反，騰訊(00700)升0. 1%；吉利(00175)升3.8%；中生製藥(01177)升1%；石藥(01093)升1.1%。

另外，港交所衍生產品市場的電子交易系統(HKATS)出現連接問題，下午2時起暫停衍生產品市場的交易及市後交易，衍生產品結算系統下午時段如常運作。港交所股價反覆收跌0.3%。

焦點板塊

中資金融股；憧憬內地放水，板塊今日發力，建行(00939)升1.7%；工行(01398)升1.4%；招行(03968)升2.8%；平保(02318)升1.1%；國壽(02628)升1%。券商股延續近期強勢，華泰證券(06886)升3.5%，其A股升2.2%；中信証券(06030)升3.9%，其A股升2.1%；海通證券(06837)升4.7%，其A股升4.5%；招商證券(06099)升3%，其A股升3.7%；中金公司(03908)升3.4%；中信建投(06066)升4%，其A股飆7.8%。外管局公布，華泰證券、信証和招證獲批即期結售滙業務試點。

手機設備股：中美貿易談判將恢復，瑞聲(02018)急飆12%，為表現最好藍籌；比亞迪電子(00285)飆8.2%；舜宇(02382)升2.3%；鴻騰(06088)升5.7%；富智康(02038)升4.3%。芯片商方面，華虹(01347)升5.4%；中芯(00981)升4.3%；設備商ASM太平洋(00522)獲大摩上調評級至「增持」，股價飆8.8%。5G概念股亦反彈，中通服(00552)升5.4%；中興(00763)升3.1%；長飛(06869)升3.1%。

內房股：另一受惠放水預期板塊，融創(01918)升2.3%；華潤置地(01109)升2%；寶龍地產(01238)創新高，收市升3.6%；龍光(03380)升2%；世房(00813)升1.8%；金茂(00817)升2%；華南城(01668)升6.1%。物管股方面，碧桂園服務(06098)創新高，收市升4.1%；奧園健康(03662)升3.6%；雅生活(03319)升1.3%。

本地地產及零售股：昨日急升，今日普遍回吐，新地(00016)跌2.9%；九倉置業(01997)跌3.1%；領展(00823)跌2.3%；恒地(00012)跌3.1%；新世界(00017)跌2.8%。零售消費股方面，昨急飆17.3%的莎莎國際(00178)急吐7.9%；周大福(01929)反覆跌2.2%；六福(00590)跌2.6%；利福國際(01212)跌1.5%。相反，歐舒丹(00973)升4.3%；I.T(00999)再升7.5%；必瘦站(01830)升2.9%。

本地券商股：港交所下午暫停衍生產品市場的交易及市後交易，本地券商股受壓，耀才(01428)跌2.2%；時富金融(00510)挫4.7%；南華(00619)跌3.5%；國泰君安國際(01788)跌2.3%。相反，今日除息的海通國際(00665)升2.2%。

焦點股份

國泰航空(00293)：股價回吐3.6%。集團公布，主席及常務董事史樂山將於11月6日董事局會議結束後退休，董事局已委任賀以禮接替其職。

通天酒業(00389)：與海底撈(06862)合作推出一款搭配火鍋飲用的「海底撈微泡山葡萄酒」，首批產品已於海底撈部分餐廳進行銷售。股價創逾一年高，收市升一成；海底撈則跌2.1%。

細股：冠華國際(00539)下午3時後突落鑊，收市飆五成，報0.495元，為表現最好個股，成交量增至4350萬股創近兩年高。相反，兩隻創業板股急插，長安仁恒(08139)曾瀉68.6%，收市跌53.1%為跌幅最大個股，成交額達1.66億元；艾碩控股(08341)亦插43.8%。

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