即巿股評 港股直擊

認真大鑊！今日由於期貨自動交易系統出現連接問題，港交所(00388)於下午2時暫停衍生產品市場的交易，收市後交易時段亦暫停。期貨及期權無得玩，恒指輪證亦受到影響，發行商因為未能在期貨市場上做對沖，所以提供唔到流通量，輪商呼籲大家要非常小心，避免恒指相關產品。

到大概三時後，有個別發行商告知，恒指輪證以及界內證已開番bid offer價；至於個股窩輪今日未見受到影響，仍可正常開價及交易。

新地(00016)將於下周四(12日)公布全年業績，昨日急升近一成後，今日曾急吐逾4%，現報113.8元，跌4%，目前估值確實吸引，當中預測PE為9倍，較中位數低1個標準差；預測PB僅0.6倍，低0.8個標準差；預測市銷率為3倍，低近2個標準差。

此外，新地核心盈利過去5年複合增長率(CAGR)為8.3%，營業額過去5年CAGR為9.7%，穩定性是藍籌地產股之冠，若今次公布的核心盈利按年增一成，市場應收貨。

若認為新地跌穿8月15日低位106元的機會不大，可留意新地牛證(53367)，收回價99元，距收回比率14.7%，明年4月才到期，槓桿7.2倍，現報0.156元，跌21.2%。

新地Call輪可留意(22351)，行使價122.22元，明年2月到期，實際槓桿9.2倍。

我會等多一日，看地產股會否再跌回更吸引價位。

羅崇博 (杜比)