即巿股評 港股直擊

市場借撤回消息大挾淡倉，恒指昨日一舉突破8月初以來的對稱三角形，短期或補回8月5日下跌裂口(26868)，但暫時在6月4日低位26671附近已有阻力，大市反彈由弱勢的指數成分股帶動，會比較短癮，始終恒指「終極死亡交叉」會利淡中期後市。美國國會將審視《香港人權與民主法案》，中美10月貿談前，特朗普隨時玩嘢，而本地局勢亦隨時再起變化，9月下半場至整個10月，一定要坐穩車。

借減息降準憧憬，今早在公仔箱介紹華南城(01668)，市值超過80億的「港股通」股份。中央在兩星期多前公布，支持深圳建設「先行示範區」，將深圳定位推上更高位置，對在深圳持有龐大自有物業的華南城屬利好。深圳華南城項目為區內有名的綜合物流及展示交易平台，並已將模式複製至內地多個城市，物業銷售亦是集團收入及盈利主要來源。公司3月底止年結，截至6月底止第一季度合同銷售額按年升近一成六，11月公布的中期業績料平穩。

騰訊(00700)早於2014年兩度入股華南城，佔11.55%股權，入股平均成本價約2.5元，至今一直未有減持，可能反映仍對華南城有信心。事實上，華南城往績市盈率只有2.5倍，股價較4.4元之每股淨資產折讓達77%，股息率有5厘，今年是華南城在香港上市十周年，可能在派息方面有驚喜，公司上月初連續兩日進行股份回購。

今早介紹時，股價(1元)正在10及20天線滙聚附近，之後最多升9%至1.07元，初步上望1.15至1.2元，跌穿0.92元止蝕。

其他板塊，上半年其實已認為中資券商股估值吸引，今年業績按年升五成至1倍不難，不過7月下旬受大市拖累再尋底，現在第二日反彈，回吐可再上車，以6月中高位做止賺，至少國慶前應不太差。上證指數重上3000點關，正欲抽穿100天線阻力，日線圖挑戰2月高位3048點。

羅崇博 (杜比)