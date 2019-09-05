港股直擊 即巿股評

中美同意於10月初於美國華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，加上內地放水預期升溫，推動港股今早續創逾一個月高。

恒指低開10點，開市後最多跌16點，見26506點半日低，之後即重拾升勢，最多升174點，見26697點再創8月2日以來新高，半日收市前升幅收窄，恒指中午收報26624，升101點或0.38%，大市成交額405.84億元。

國企指數報10431點，升143點或1.4%。

A股造好，滬指重上3000點，半日升1.56%；深成指升1.59%。國務院總理李克強昨天主持召開國務院常務會議，堅持實施穩健貨幣政策，並適時預調微調，落實降低實際利率水平措施，及時運用普遍降準和定向降準等工具。

藍籌股方面，騰訊(00700)半日升0.9%；瑞聲(02018)升4.3%，為半日表現最好藍籌；吉利(00175)升2.6%；中生製藥(01177)升2.7%；石藥(01093)升2.2%。相反，港鐵(00066)吐1.5%；恒生(00011)跌1.2%。

另外，港交所(00388)的衍生產品市場系統今早出現連接問題，令期貨市場出現交易遲緩等情況，股價半日升0.5%。

焦點板塊

中資金融股；憧憬內地放水，板塊今早發力，建行(00939)升2.2%；工行(01398)升2%；招行(03968)升3%；平保(02318)升1.6%；國壽(02628)升1.8%。券商延續近期強勢，華泰證券(06886)升半成，其A股升4.36%；中信証券(06030)升半成，其A股升4.41%；海通證券(06837)升6.4%，其A股升6.62%；中金公司(03908)升4.4%；中信建投(06066)升4.8%，其A股飆9.45%。

內房股：另一受惠放水預期板塊，融創(01918)升3.4%；旭輝(00884)升3.1%；華潤置地(01109)、龍光(03380)、佳兆業(01638)、時代中國(01233)、世房(00813)、金茂(00817)和遠洋集團(03377)升逾2%；華南城(01668)升5.1%。

本地地產及零售股：昨日急升，今早普遍回吐，新地(00016)跌2.9%；九倉置業(01997)跌2.8%；領展(00823)跌2.5%；恒地(00012)跌2.5%；新世界(00017)跌3.4%，為半日表現最差藍籌。零售消費股方面，昨急飆17.3%的莎莎國際(00178)急吐6.3%；周大福(01929)反覆跌0.6%；六福(00590)挫3.1%；利福國際(01212)跌1.5%。相反，歐舒丹(00973)升5.5%；I.T(00999)再升8.3%；必瘦站(01830)升4.3%。

焦點股份

國泰航空(00293)：半日回吐3%。集團公布，主席及常務董事史樂山將於11月6日董事局會議結束後退休，董事局已委任賀以禮接替其職。

ASM太平洋(00522)：半日飆8%，成交額1.77億元。摩根士丹利發表報告，把ASM評級升至「增持」，目標價由85元提升至105元。

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