即巿股評 港股直擊

噚日揀咗隻恒指牛(54586)出嚟，噚日恒指因為傳出林鄭話(動議)「撤回修例」(佢係收咗市之後先至發表電視講話，對我哋嚟講佢一日未親口講，就一日都係「傳」/「消息指」...但對於個市嚟講，我理得你，總之就炒咗先)，就係咁就將恒指搶高到26654點，最多升1127點。雖則收市升幅收窄至9XX點，但過千億成交嚟講，咁大支陽燭都唔會假得去邊，最緊要嘅係(54586)報到仇又買到月餅嘛。

先唔計噚日林鄭個電視講話，用返技術分析去睇，恒指其實處於嗰「三角形」裡面都一段日子，而且波幅愈嚟愈窄，愈嚟愈走向「三角形」嘅尖尖位；同時都留意到恒指波幅指數(VHSI)雖然數值上仍然處於高水平，但由7月中至今已經畫到一條「上升軌」，剛好噚日朝早寫【輪證贏家】時見VHSI落去去「上升軌」嘅底部，一場腥風血雨即將殺到。果然，食完個飯就到咗。

依家再睇返恒指日線圖，「三角形」待變格局已經完咗，依家恒指向上爆，10天線(25888點)同20天線(25865點)噚日已經收復，而噚日恒指仲一度升穿保歷加通道頂部，到今日開市時雖然微跌10點，但到依家10點27分，恒指已經倒升過百點，做緊(...望右諗住睇電視報恒指但電視賣緊廣告添...)26642點，升119點，暫時高位見過26697點，都係一度升穿保歷加通道頂部(26616點)。穿保歷加通道頂係令人有啲忌諱，因為大家都知道呢啲穿得兩三日就要返番入條保歷加通道裡面，但同時見到保歷加通道口拓闊中，換言之保歷加比位大市去行，暫可免除被條保歷加通道打番落去嘅憂慮。

開埋恒指牛熊證街貨圖，下方牛證應該係出唔切去追市嘅，依家最貼價都係25600至25699點，呢度有270張期指，全數新增嘅。至於上方熊證最貼價就係26600至26699點，呢度有相當於140張期指。按依家10點33分計，恒指高位做過26697點，即係話呢140張期指你當同無晒都無乜分別，變相可以當26700至26799點呢度先至係最貼價嘅熊證街貨，而呢度就係熊證街貨最多新增層，有相當於595張期指；至於重貨區就退守至27000至27099點，企喺大位都合理嘅，而嗰層就有相當於603張期指，其實同26700至26799點只係爭8張期指咁大把，反正個市都上到呢個位，點解唔會食埋佢？恒指牛(54838)，收回價25700點，同現價有逾900點差距，呢啲牛證已經係市場上最貼價同槓桿最高(約28.6倍)，吼恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣先好落場，進取少少博補返8月5日個下跌裂口(26868點至26502點)都唔奇。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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