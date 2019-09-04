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香港財經
港股直擊
夜市期指收報26386點，跌90點，較昨日恒指收市26523點，低水137點，成交40639張。
夜市國指期貨收報10280點，較昨日國指收市低水8點。
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林鄭撤回修例 四行動破困局
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GRAND MARINI收近千票 加推1…
熊證上演大屠殺 恒指未脫死叉劫
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【信報月刊】張千帆：普選是破解亂局關鍵
香港零售寒冬恐剛起步
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The rise of the unmanned factory
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頂尖科企創辦者多屬中年 平均45歲 閱歷深人脈厚
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林鄭正式撤回修例 增兩新成員入監警會
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林鄭宣布正式撤回修訂逃犯條例
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消息:林鄭不會成立獨立調查委員會
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指撤回修例太遲 民主派:五大訴求缺一不可
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【北水手影】淨入15億 掃騰訊友邦 沽建行吉利
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李慧琼:若暴力升級應考慮實施緊急法
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民間記者會:五大訴求是共識 抗爭者不收貨
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