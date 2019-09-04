港股直擊 即巿股評

市場憧憬本港局勢有緩和跡象，恒指收市急升995點或3.9%，報26523，創十個月來最大單日升幅，成交亦見近一個月高。

北水今日淨流入15.06億，較上日多近一成七。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

藍籌股今日幾乎全線造好，騰訊(00700)獲3.94億元北水淨入；友邦(01299)錄2.65億淨買；港交所(00388)錄1.95億淨入；舜宇(02382)獲3640萬元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)錄2.39億元淨走，為全日北水淨走最多股份；平保(02318)淨出407萬元；工行(01398)淨入4888萬；新華保險(01336)淨出6890萬元。券商股今日表現突出，中信証券(06030)北水淨入7246萬元；中金(03908)錄811萬元淨入；廣發證券(01776)淨入1301萬。

其他淨入股份，中興通訊(00763)淨入2122萬；山東黃金(01787)淨入3575萬。

吉利(00175)錄1.97億元淨走；融創(01918)錄1.23億元北水淨走；中國建材(03323)淨出5778萬。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、融創、平保、友邦、新華保險、吉利、工行、港交所及中金。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、中興、工行、廣發、中建材、建行、信証、舜宇及山東黃金。