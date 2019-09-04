港股直擊 即巿股評

市場憧憬本港局勢有緩和跡象，港股9月開局兩日挫近兩百點後，今日上演「大奇蹟日」，恒指收市急升近千點，成交亦見近一個月高。

恒指今早高開147點，報25675點，已為全日低位，開市後升幅持續拉闊，收復10天線(約25829)，上午曾飆423點，見25951點半日高，受制兩萬六回順，中午升302點。大市於下午二時後升幅顯著擴大，市場傳出特首林鄭月娥約見港區人大、政協、建制派立法會議員會面，引發市場憧憬港府讓步正式撤回修例方案，本地股受刺激勁升，恒指最多急升1126點或4.4%，高見26654，創一個月高位。尾市升幅略收窄，最終恒指收市報26523，升995點或3.9%。創8月2日以來收市新高，亦為2018年11月2日即十個月以來最大單日升幅。

大市成交額急增至1163.77億元，為8月6日以來最多。

國企指數收報10288點，升252點或2.5%。

大市今日上升股份比例達65%，下跌股份比例為35%。

中國服務業PMI升至3個月新高，A股收升。上證指數以全日最高位收市，收報2957點，升27點或0.93%，連升3日，兩市交投熾熱。

即月期指收市報26476，升1008點，低水47點，成交達27萬張。

藍籌股全日只有3隻未能錄得升幅，石藥(01093)跌0.6%表現最差；中生製藥(01177)及蒙牛(02319)無升跌。騰訊(00700)升3.6%，成交金額居首；友邦(01299)急升5.9%。平保(02318)除息，收升2.8%；滙控(00005)一洗頹風，升3.5%；恒生(00011)升6.8%；港鐵(00066)升6.4%；中電(00002)升3.8%；重磅內銀股以工行(01398)升3%表現最好。

焦點板塊

本地地產股：全線急彈，佔據藍籌前5大升幅，經營海港城的九倉置業(01997)飆升12.1%，為表現最好藍籌；新世界發展(00017)急升10.1%；新地(00016)勁升9.8%；恒地(00012)升8.7%；長實(01113)升8.6%；信置(00083)升7.8%；領展(00823)亦急升5.9%。

零售及消費股：受社會事件影響較大的零售股亦急彈，莎莎(00178)急升17.3%；六福(00590)飆10.8%；周大福(01929)升9.7%；大家樂(00341)升4.7%。

券商股：A股向好，加上市場憧憬內地9月中期便利借貸(MLF)利率存在下調可能性，券商股急升，海通證券(06837)飆6.3%；華泰證券(06886)升5.2%；中信証券(06030)升5%；中國銀河(06881)及廣發証券(01776)均升5.6%；中金公司(03908)升5.5%。

豬肉股：財政部和農業農村部出台六項政策穩定生豬市場，豬肉股續見追捧，藍籌的萬洲國際(00288)飆升7.9%；中糧肉食(01610)升3%；雨潤食品(01068)升3.2%；細股惠生國際(01340)炒高18.6%。

教育股：因市場憂慮上市K12教育企業的監管將收緊，觸發昨日教育股全線急跌，今日則普遍反彈，昨日急插近兩成的天立教育(01773)彈5.6%；睿見教育(06068)勁彈13.3%；楓葉教育(01317)彈6.3%；宇華教育(06169)升6%；中教(00839)升6.2%。中金公司發表報告，指昨日教育股急跌由政協會議官員發言引起，但相關發言僅屬意見，並非官方政策。

焦點股份

國泰航空(00293)：早前捲入反修例風波令管理層地震，今日借勢急升7.2%，成交過億元。

維他奶(00345)：獲三菱日聯銀行增持9496萬股，股價急升5.6%。

碧桂園(02007)：8月合同銷售按年升四成九，另外公司本周連番回購，股價今日抽升6.1%，跑贏主要內房股。

歲寶百貨(00312)：收市急升16%。集團與阿里巴巴集團盒馬合作於旗下一家門店試驗以「盒馬里‧歲寶」為品牌的新零售解決方案，料於第四季開張。

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