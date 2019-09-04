港股直擊

隔晚美股隔晚休假後顯著下跌，主要係經濟數據表現差勁，市場憂慮中美貿易關係僵局持續。不過港股今早未見受影響，港股喺9月開局連跌兩日後，今日終於見反彈。恒指高開147點，見過25675點半日低位，開市後升勢持續，成功收復10日線(25760)，其後升幅擴大至423點，見過半日高位25951點，受制26000點。中午恒指報收25830點，20日線(25804)亦成功收復，半日升302點；國指則報收10149點，半日升94點。

重磅藍籌股普遍向上，只有石藥集團(01093)回吐1%，係目前表現最差嘅藍籌股。雖然非洲豬瘟疫情未受控制，但財政和農業農村部出台六項政策穩定生豬市場，萬洲國際(00288)獲得國策扶持，半日升5.5%，係表現最佳藍籌。

至於騰訊(00700)半日升1.8%，而友邦(01299)亦升1.4%，兩件火車頭帶住港股反彈。而財新中國8月服務業PMI升至52.1三個月高位，較上個月升0.5%。喺中美貿易戰關係僵持不下嘅時候，內地PMI竟然錄得咁鼓舞嘅數字，連阿Man都覺得耐人尋味。

至於陀地地產股已連日下跌，嚴重超賣下，整個板塊都見反彈，而九倉置業(01997)更反彈3.1%，其他陀地地產股普遍反彈超過2%。至於近日A股持續跑贏港股，內地券商股表現突出，整個板塊龍精處猛，升幅至少4%。

不過港股反彈仍受制於26000點，目前港股仍然喺25000點至26000點之間上落，暫時未走出呢一千點波幅，除非港股能重上26000點並企穩，甚至要衝破26500點，先叫做掹車邊嘗試回補8月5日嘅巨形下跌裂口，否則港股仍然係偏軟。順帶一提係阿Man上星期講過，當恒指出現終極死亡交叉，即50日線跌穿250日線，短線出現反向走勢，先突擊反彈再回復疲弱亦唔出奇，而今日呢吓反彈，正好引證咗呢一點。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)