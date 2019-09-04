港股直擊 即巿股評

財新上月內地PMI見三個月高，加上憧憬MLF利率本月有望下調。港股九月開局兩連跌後，今早急彈。

恒指高開147點，報25675點已屬半日低，開市後升幅持續拉闊，收復10天線(約25763)，曾飆423點，見25951點半日高，受制兩萬六回順。恒指中午收報25830點，升302點或1.2%，大市成交額425億元。

國企指數半日收報10149點，升113點或1.1%。

A股半日個別走，滬指升0.22%；深成指跌0.24%。財新中國8月服務業PMI升至52.1的3個月高位，較上月升0.5個百分點。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.8%；平保(02318)除息，半日升1.3%；友邦(01299)升1.1%；建行(00939)升1.2%。本地藍籌續回升，新地(00016)升2.1%；領展(00823)升1.1%；港鐵(00066)升0.8%。相反，石藥(01093)吐1%；創科(00669)和蒙牛(02319)跌約0.7%。

焦點板塊

券商股：《中國證券報》引述光大證券研究所首席銀行業分析師王一峰稱，9月中期便利借貸(MLF)利率存在下調可能性，推動券商股飆升，海通證券(06837)飆5.9%；華泰證券(06886)升4.2%；中信証券(06030)升4%；中國銀河(06881)升6.4%；廣發証券(01776)升5.5%；中金公司(03908)升3.9%。

豬肉股：財政和農業農村部出台六項政策穩定生豬市場，豬肉股續見追捧，藍籌的萬洲國際(00288)飆升5.5%；中糧肉食(01610)升2.1%；雨潤食品(01068)升2.2%；細股惠生國際(01340)炒高14.7%。

教育股：昨日因市場憂監管加強觸發急跌，今早普遍回升，天立教育(01773)彈4.9%；睿見教育(06068)彈8.7%；楓葉教育(01317)彈5.9%；宇華教育(06169)升4.5%；民生教育(01569)升4.5%；新高教(02001)升6.3%；中教(00839)升6.4%。

焦點股份

中鐵建H(01186)：半日升4.1%； A股(601186.SH)升5.5%。內地《中國經營報》報道，中鐵建分拆中國鐵建重工A股上市計劃，目前已完成股份制改造，符合中證監A股分拆上市新規，將加速推進鐵建重工A股上市步伐。

歲寶百貨(00312)：半日升11.2%。集團與阿里巴巴集團盒馬合作於旗下一家門店試驗以「盒馬里‧歲寶」為品牌的新零售解決方案，料於第四季開張。

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