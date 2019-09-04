即巿股評 港股直擊

周二恒指低開79點，隨即急插至25498水平才反彈，最高衝上25736點然後反覆回落，收報25527，跌98點或0.38%。

由於中美貿易戰升溫（新一輪關稅戰剛於上周日12時01分生效），以及本地暴力示威活動持續等的雙重壓力，8月份的恒指跌幅達2053點或7.39%（以收市水平計），踏入9月，連續兩個交易日都無力反彈，顯然市況仍受到內外形勢不明朗的負面因素影響。不過，恒指過去兩日雖然較8月底收市再跌197點或0.7%，但連續兩日的主板成交都不夠700億元，成為8月12日以來的最低成交額度，一定程度反映投資者認為在現水平造淡的吸引力已不大。

9月2日「搏拳實錄」亦再次講到：恒指於8月6日、15日、19日、21日都有相對大成交的配合形成陽燭，可能代表恒指跌穿約26000至26300點過去半年累積的成交量密集區，已見到市場出現投機撈底博反彈的動作…估計恒指短線將局限於該4枝陽燭的上下範圍（26356和24899點）爭持。

顯而易見，恒指24899和26356點的區間，其實以8月15日的陽燭最低點和19日的陽燭最高點組成。值得探討的是，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，自8月16日以73.6%的極高位見頂以來，從未跌穿40%水平，亦大幅高過反映強勢股買盤的強勢股指數，最近距離的8月23日，弱指仍以44.2%力壓僅19.1%的強指，大市沽壓居高不下，恒指短線難以突破26356點的上述區間頂已無懸念。

但與此同時，區間底的24899點，或反映恒指已經discount大部分貿易戰以及本港政局緊張形勢的負面消息（關稅戰升級；連續兩個周末都發生警員鳴槍止暴事件，而示威者上周日不顧禁制令，衝擊機場和多個地鐵站），尤其是後者若沒有進一步惡化，相信恒指應不致大幅跌穿24899水平。

此外，恒指10天過去幾日「嘗試」升越20天線，一旦成功突破，即確認恒指短線見底（本欄多次提到，恒指10天線升穿/跌穿20天線，是指數短線見底/見頂的可靠訊號），24899點的支持便更加穩固。

恒指若一如分析短期內局限在24899和26356點的區間波動，不妨考慮例如環繞區間的中軸25627點水平開一個Short Strangle期權倉，操作方法是同時沽出即月行使價25600點的期指call和put。根據港交所網頁，即月25600點的call和put昨天分別收報470點和600點，亦即是說，只要恒指直到平倉時不高於26670點或低於24530點，這個Short Strangle仍然有賺，愈接近25600點結算則利潤愈大。

老徐亦打算開Short Strangle倉迎中秋，原因是緊接着下周五（13日）中秋節後的交易日，港交所將正式推出每周結算的恒指及國指期權，新產品會更適合在政經前景未明朗之下短炒。

老徐