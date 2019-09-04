即巿股評 港股直擊

噚日休息咗一日(I mean對住個市)，噚晚玩玩下電話忽然收到台嘅同事message：「美股道指早段跌幅曾擴大至逾400點...」後面嗰堆字我無睇到，反正我都係成個copy再send push，而對我嚟講美股跌逾400點係比較重要嘅信息。

今朝早起身，出面落雨又大又密，開電視睇返噚晚啲新聞之餘，順便望望日經做緊乜：咦？跌1X點？再到我臨出門口時再望一望，日經都跌唔到100點，咁即係話今日恒指都未必會太樣衰。新聞報道員提醒我美股星期一晚係無市，噚晚先至開返，同時美股最後都只係跌28X點收市。

喺巴士上又係打緊機，望望頂頭嗰時間見09:21，即係U盤做完啦，開返隻app出嚟睇吓恒指開乜，升242點，報25527點。而依家10點35分，恒指愈升愈有，依家升咗374點，做緊25902點。

開恒指日線圖睇，依家見到今日恒指一粒低開高收嘅陽燭架咗喺條10天線(25804點)同20天線(25813點)度，即係上半身就係保歷加上升通道，但下半身就係保歷加下降通道，不過保歷加通道口仍然都係咁窄。至於下方嘅技術指標都有抬頭嘅跡象，就係條DMI嘅ADX向下，「即係呢一彈係無力嘅？」對比近期悶到發顛嘅市況嚟講就梗係唔係啦，不過畫返個「三角形」出嚟之後，就會見到今日一彈只係彈咗上「三角形」嘅頂部。

大市愈走向「三角形」個尖尖位，就愈要留心條恒指波幅指數(VHSI)，事關如果睇到條VHSI有準備反彈嘅跡象的話，即代表呢個待變嘅「三角形」格局亦準備結束。依家10點42分，開VHSI日線圖見依家報21.84，裂口跌穿咗條10天線(22.979)同20天線(22538)，不過今日一跌，就正正跌咗喺由7月中至今形成嘅「上升軌」底部，換言之大市即將展開一場腥風血雨。

「咁打上定打下？」睇恒指牛熊證街貨圖八掛下。依家10點46分，恒指最高做過25940點，即係話熊證頭兩層25700至25799點，同埋25800至25899點都死晒，呢兩層夾埋有相當於305張期指。但重點應該係喺26000至26099點，雖然呢度得745張期指，但好歹都叫做重貨區呀！再者，呢個位同現價(10點48分做緊25946點，噢，再創今日新高)咁近，點解唔順手向上殺埋？至於下方牛證，喺無新增層數之下，最貼價仍然係25400至25499點，呢度有相當於356張期指；而重貨區就係25200至25299點，呢度有1057張期指，係呀，終於都見過千張期指啦，但遠呢...

見到呢個勢就梗係想搭一搭順風車啦，喺search緊啲牛證時，見到今日最貼價嘅牛證收回價已經上到去25664點，同現價得2XX點差距，不過呢啲咁博嘅證都真係只限即日使用；安全啲可考慮恒指牛(54586)，收回價25408點，同現價有逾500點差距，槓桿比率約47.1倍，拆恒指5分鐘圖見個市由今朝開市到依家，條SlowSTC(14,3)都keep住喺超買，嗯...等下啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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