港股直擊 即巿股評

港股9月開局兩日挫近兩百點，今早勁彈逾三百點。

恒指高開147點，報25675，之後升幅隨即擴大，暫時見最多升381點，報25909，升穿10天線(約25766)與20天線(約25808)之交滙處。截至10時17分，恒指升333點，報25861。

國企指數升113點，報10148。

內地股市靠穩，上證指數現報2941，升11點或0.39%。

騰訊(00700)再回購股份，今早領漲大市，升2.2%，報336.6元，一舉升穿廿天線。

平保(02318)升1.4%，報90.95元；國壽(02628)升逾2%；友邦(01299)亦升1.7%。

公用股亦反彈，煤氣(00003)曾升逾2%，中電(00002)及電能(00006)均升逾1%。

地產股反彈，長實(01113)升逾3%；信置(00083)升2.8%。

教育股昨日全線急跌，市場憂慮上市K12教育企業的監管將收緊，今早則普遍反彈。昨日瀉近兩成的天立教育(01773)一度彈近11%，最新升7.7%；睿見(06068)升8.7%；宇華(06169)升5.5%。

碧桂園(02007)8月合同銷售額按年增長近五成，股價最新升2.7%。

萬洲國際(00288)勁彈逾半成。財政部及農業農村部聯合印發通知，切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政策；完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策等六項政策。