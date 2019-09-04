訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:16 港股直擊 即巿股評

【異動股】歲寶百貨飆13% 夥阿里新品牌或下月開業

放大圖片

歲寶百貨(00312)連續兩日顯著造好，今早曾升13.2%，見1.2元逾兩個半月高，現升10.4%，成交額約100萬元。

集團在中期業績報告提到，與阿里巴巴集團盒馬合作於旗下一家門店試驗以「盒馬里•歲寶」為品牌的新零售解決方案。

內地傳媒引述歲寶百貨指，「盒馬里•歲寶」會對行業帶來重大突破，消除傳統零售業務模式的空間限製，預計可於2019年四季度開業；阿里相關人士則透露，最快將於今年10月底開業。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。