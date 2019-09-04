港股直擊 即巿股評

歲寶百貨(00312)連續兩日顯著造好，今早曾升13.2%，見1.2元逾兩個半月高，現升10.4%，成交額約100萬元。

集團在中期業績報告提到，與阿里巴巴集團盒馬合作於旗下一家門店試驗以「盒馬里•歲寶」為品牌的新零售解決方案。

內地傳媒引述歲寶百貨指，「盒馬里•歲寶」會對行業帶來重大突破，消除傳統零售業務模式的空間限製，預計可於2019年四季度開業；阿里相關人士則透露，最快將於今年10月底開業。

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