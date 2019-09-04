即巿股評 港股直擊

我相信對於香港人來說，沒有什麼比對樓的信仰更強。而芸芸眾樓當中，又以「新地樓」是屬於近乎神級。

最近兩三個月經濟下滑，但就我觀察，二手樓的成交價只是比較理性，而部分新盤熱度依然不低，這似乎反應，對於樓的信念並沒有顛覆性的改變。

這不難理解，樓市在過去10年處於大牛市，基本面存在長期供應不足，低利率等比較實在的支撐因素沒有看到改變

是的，樓已經成為了一項供給有限的金融產品。

所以長遠來說，依然看好香港本地發展商，例如新鴻基地產(00016)。

基本面不多做介紹，用最簡單而又最有說服力的資料，地產股必然以NAV每股資產淨值作為參考。一般來說股價都有折讓，該折讓越大，投資者買得越便宜，當然安全邊際越高將來也可以享受更多的漲幅。

過往歷史經驗告訴我，逢折讓超過四成是容易形成重要低點的位置。

目前，新地的19年分析員預測每股淨資產值平均在219元，我將219元往下調整10%得出197元。折讓45%相當於股價108.35，如折讓50%則為98.55元。

以此為標準，98.55至108.35元為新地的估值低端。

又以技術分析來分析此股的月線圖，會發現，自08年以來主要出於多組三浪ABC組合。中心太極點應當定於16年2月的低點。

以此太極點為中心，可發現32以及45月周期，該周期直指向19年11月。

如果用周期分析，13月到16月的時間周期低點區域在2019年11月到2020年2月。

目前支援線和目標支援區分佈於97-106元附近。這些價格和剛才估算的估值低端區域吻合。

MTA的分析方法就是時間價格和形態，股票分析亦必須參考基本面。根據以上分析，我的交易計畫是，自19年11月至2020年2月期間逢低買入新地價格在97-106元。長周期的價格和時間要給予一定緩衝，臨場根據短期市場決定，然後會按照長期策略的原則來執行。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。